POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Fahrraddieb festgenommen – wem gehört das Fahrrad?

Heidelberg (ots) –

In der Nacht von Sonntag auf Montag nahmen die Beamten des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen Fahrraddieb fest. Die

Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen: wem gehört das

Fahrrad?

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte um kurz nach Mitternacht die

Polizei, nachdem er einen Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser

versuchte mit einer Säge ein Fahrradschloss zu öffnen. Offensichtlich

gelang ihm das nicht, sodass er das Rad kurzerhand mit Schloss

wegtrug. Auf dem Fahrradweg der Rohrbacher Straße stellten die

Uniformierten den Dieb. Dabei warf er eine Säge in ein Gebüsch. In

seinem Rucksack fanden die Beamten neben einer Zange noch weitere

Aufbruchswerkzeuge und stellten diese mit dem Fahrrad sicher. Der

56-Jährige muss sich nun wegen besonders schweren Falls des

Diebstahls verantworten. Zwar scheint der Fall geklärt, doch fehlt

bislang jede heiße Spur zum Besitzer des Fahrrads. Dieser wird

gebeten, sich unter 06221 99-1700 an die Ermittler zu wenden und am

besten den passenden Schlüssel mitzubringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mannheim | Publiziert durch presseportal.de.