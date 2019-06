POL-SI: Einbrecher hebelten Fenster auf

Kreuztal (ots) –

In Kreuztal ist es am Freitag(14.06.2019) in der Zeit von 06:30

Uhr bis 17:00 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte verschafften

sich Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Zitzenbachstraße indem sie

ein Fenster aufhebelten. Aus dem Haus entwendeten sie Gegenstände im

Wert von 1500,-Euro. Der Erkennungsdienst erschien vor Ort und führte

eine Spurensuche durch. Sachdienliche Hinweise nimmt das

Kriminalkommissariat 5 in Siegen entgegen (0271-7099-0).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 – 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein | Publiziert durch presseportal.de.