POL-OE: Unfall mit drei Leichtverletzten auf Kölner Straße

Auf der Kölner Straße in Attendorn hat sich gestern Abend (16.

Juni) gegen 21 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei

Heranwachsende leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Golf-Fahrer

befuhr die Kölner Straße in Fahrtrichtung Olpe. Nach einer

langgezogenen Rechtskurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die

Kontrolle über das Fahrzeug: er streifte zunächst mit dem Golf den

rechten Bordstein, kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab und

fuhr über den Bordstein hinweg seitlich gegen einen Baum. Nach

einigen Metern blieb das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn stehen.

Sowohl der 18-jährige Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer (18 und

19 Jahre) wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht,

dass sie nach ambulanter Behandlung heute Nacht wieder verlassen

konnten. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Die Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsstoffe am

Unfallort. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

