FF Goch: Feuer in Tiefgarage

Goch (ots) –

Sirenenalarm um kurz nach 6 Uhr in der Innenstadt. Es brannte in

einer Tiefgarage am Ostring. Nachdem das Feuer lokalisiert worden

war, reichten zwei Strahlrohre zur Brandbekämpfung aus. Menschen

wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist unklar. Der

Ostring war zwischen Rampenbrücke und Voßheider Straße für die Dauer

des knapp 1,5 Stunden dauernden Einsatzes gesperrt. Vor Ort waren 30

Kräfte der Feuerwachen 1 und 2.

Zunächst war die Lage vor Ort undurchsichtig. Brandrauch drang aus

dem Tor und Fenstern der Tiefgarage, auch aus dem mehrstöckigen Haus

daneben kam Brandrauch. Aus diesem Grund auch die Alarmstufenerhöhung

und Sirenenalarm für die Stadtmitte. Atemschutztrupps erkundeten

beide Gebäude und fanden das Feuer in einem separaten abgeschlossenen

Raum in der Tiefgarage. Die Löscharbeiten konnten beginnen. Zwei

Hochdrucklüfter sorgten für eine Entrauchung der Tiefgarage.

Vermutlich ist der Brand durch einen technischen Defekt in einer

Kühlanlage entstanden und griff auf in dem Raum gelagerten Hausrat

über.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Pressesprecher

Torsten Matenaers

Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517

E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de

http://www.feuerwehr-goch.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch | Publiziert durch presseportal.de.