POL-ME: 18-Jährige unsittlich berührt – Monheim – 1906078

Mettmann (ots) –

In der Nacht zu Sonntag, am 16.06.2019, gegen 02:15 Uhr, wurde

eine 18-jährige Frau im Bereich der Parkstraße/ Friedhofstraße in

Monheim von einer männlichen Person sexuell belästigt. Die junge Frau

befand sich auf dem Heimweg des Monheimer Stadtfestes, als sich der

Unbekannte ihr von hinten näherte und sie für einen kurzen Moment

unsittlich zwischen den Beinen berührte. Anschließend entfernte sich

die männliche Person zu Fuß über die Parkstraße.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

– ca. 18-20 Jahre alt

– kurze schwarze Haare

– trug einen roten Pullover

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173/

9594-6350, jederzeit entgegen.

