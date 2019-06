POL-S: Wein aus Kellern gestohlen

Stuttgart-Heslach/-Möhringen (ots) – Unbekannte Täter haben in der

Nacht auf Sonntag (16.06.2019) in einem Mehrfamilienhaus an der

Böblinger Straße Weinflaschen im Wert von mehreren Hundert Euro

gestohlen. Die Täter hebelten einen Kellerverschlag auf und stahlen

daraus 45 Flaschen im Gesamtwert von rund 500 Euro. Am Europaplatz

wurden aus einem aufgebrochenen Kellerabteil Weinflaschen im Wert von

zirka 850 Euro gestohlen. Der Besitzer bemerkte den Aufbruch am

Freitag (14.06.2019), war jedoch längere Zeit nicht mehr im Keller.

