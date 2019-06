LPI-SLF: Autofahrerin überschlägt sich

B281, Neuhaus am Rennweg (ots) – In einer Kurve überschlug sich

eine Autofahrerin gestern Abend bei Neuhaus am Rennweg. Die Frau war

gegen 18.15 Uhr auf der B281 von Neuhaus in Richtung Lichte

unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verlor sie aus noch

unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Fiat. Der PKW kippte auf

die linke Fahrzeugseite, überschlug sich und kam erst auf einer

benachbarten Wiese zum Stehen. Dabei erlitt die 61-jährige

Autofahrerin Verletzungen, die im Anschluss im Krankenhaus behandelt

werden mussten. Ihr PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

