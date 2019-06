POL-WES: Moers – Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Moers (ots) – Am 16.06.2019, um 18:25 Uhr, kam es zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem 9-jährigen Kind aus Moers und einem

53-jährigen, ebenfalls aus Moers kommenden Motorradfahrer. Das Kind

lief unvermittelt auf die Essenberger Straße. Der Motorradfahrer, der

die Essenberger Straße in Richtung Römerstraße befuhr, konnte einen

Zusammenstoß mit dem querenden Kind nicht mehr verhindern. Dabei

wurde das Kind schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein

örtliches Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der

Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Wesel | Publiziert durch presseportal.de.