POL-COE: Nordkirchen-Südkirchen, Brand an einem Stromverteiler

Coesfeld (ots) – Am Sonntag, 16.06.2019, 20.10 Uhr, wurden Polizei

und Feuerwehr nach Nordkirchen-Südkirchen, Cappenberger Straße,

gerufen. Hier war es an einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einem

Schwelbrand eines Stromverteilerkastens gekommen, der sich in einem

Raum angrenzend zu einem Stallgebäude, in dem Schweine gehalten

werden, befand. Die Feuerwehr Nordkirchen konnte den Brand löschen.

Es wurde niemand verletzt, ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die in

der Stallung befindlichen Tiere wurden durch den Brandfall nicht

beeinträchtigt. Von einem technischen Defekt als Brandursache ist

auszugehen.

