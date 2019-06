FW-MG: Brand im Treppenraum

Mönchengladbach Westend, 16.06.2019, 20:51 Uhr, Viktoriastraße (ots) –

Ein aufmerksamer Nachbar meldete heute Abend der Leitstelle der

Feuerwehr einen Brand im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses in der

Viktoriastraße.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte starker Brandrauch

in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses festgestellt werden.

Sofort ist ein Trupp mit einem C-Rohr unter Pressluftatmer zur

Brandbekämpfung vorgegangen. Der Brand konnte schließlich schnell

gelöscht werden, es brannte lediglich ein Kunststoffbauteil.

Allerdings führte der brennende Kunststoff zu dieser starken

Rauchentwicklung, so dass der Treppenraum aufwendig mit einem

Hochleistungslüfter entraucht werden musste. Da der Anrufer nach

eigenen Angaben bereits erste Löschversuche vorgenommen hatte, konnte

nicht ausgeschlossen werden, dass er dabei Rauch eingeatmet hatte. Er

musste vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert werden. Alle

anderen Bewohner sind während der Löschmaßnahmen in ihren Wohnungen

geblieben. Die anschließende Sichtungen der Bewohner durch zwei

Notärzte konnte weitere Verletzte durch Rauchgase ausschließen.

Insgesamt wurde 10 Personen während des Einsatzes gesichtet,

untersucht und betreut.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und

Rettungswache I (Neuwerk) , ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der

Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der

Freiwilligen Feuerwehr, 6 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge

und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Wegen der hohen Zahl der

Betroffenen wurde vorsorglich die Rettungsdienstverstärkung der

örtlichen Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und MHD alarmiert, aber

nicht mehr eingesetzt.

Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Erik Gribkowski

