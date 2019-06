POL-WHV: Zeugenaufruf der Polizei Wilhelmshaven zum „Raser“ in der Ebertstraße

Wilhelmshaven (ots) –

Zeugenaufruf zum „Raser“ in der Ebertstraße

Wie die Polizei Wilhelmshaven bereits mitteilte, wurde in der Nacht

von Samstag auf Sonntag gegen 03:00 Uhr eine Funkstreife auf einen

„Raser“ aufmerksam, der mit einem schwarzen 3er BMW Coupe, die

Ebertstraße in östliche Richtung mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit befuhr.

An der Kreuzung zur Gökerstraße überholte er hierbei einen bei

Rotlicht stehenden schwarzen Pkw!

Der BMW benutzte dabei die Linksabbiegerspur, um geradeaus weiter die

Ebertstraße zu befahren.

Der oder die Insassen des vor der Kreuzung wartenden Pkw’s werden

gebeten, sich bei der Polizei als Zeugen zur Verfügung zu stellen!

Auf der Ebertstraße fährt der BMW dabei wenig später äußerst knapp an

einem mit Warnblinklicht stehenden Taxi vorbei.

Sowohl der Taxifahrer/die Taxifahrerin als auch die ein- oder

ausgestiegenen Fahrgäste werden gebeten, sich mit der Polizei

Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus werden auch andere Verkehrsteilnehmer, die auf den

Raser aufmerksam geworden sind, gebeten, sich bei der Polizei zu

melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

