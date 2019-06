POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen – Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots) – In der Zeit vom 14.06.2019, gegen 16.00 Uhr bis

zum 16.06.2019, gegen 19.00 Uhr kam es in Ennigerloh-Westkirchen zu

einer Verkehrsunfallflucht. Ein an der Blumenstraße abgestelltes

blaues Renault Megane Cabrio wurde durch einen flüchtigen Verursacher

an der linken Seite beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe

von ungefähr 2000,- Euro. ‚Wer kann Angaben zum Verursacher machen?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon

02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

