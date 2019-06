FW-RD: Feuer im Mehrfamilienhaus in Rendsburg Im Kampenweg, in Rendsburg, kam es Heute (16.06.2019) zu einem Wohnungsbrand im 1. Obergeschoss.

Rendsburg (ots) –

Rendsburg – (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 16.06.2019, 20:41Uhr

Feuer mit Menschenleben in Gefahr (FEU 00 Y)

Im Kampenweg in Rendsburg kam es am Sonntagabend gegen 20:41 Uhr

zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr. Beim Eintreffen der

Feuerwehr waren alle Bewohner des Mehrfamilienhauses im Freien. Die

Feuerwehr Rendsburg ging unter Atemschutz und einem C-Rohr zur

Brandbekämpfung in das 1. Obergeschoss vor. Dort war das Feuer im

Bereich des Wohnzimmers ausgebrochen. Das Feuer wurde gelöscht und

das Brandgut wurde durch das Fenster ins Freie gebracht um es dann

dort Abzulöschen, damit möglichst wenig Wasserschaden in der Wohnung

entsteht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, zur

Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr

Rendsburg war mit 6 Einsatzfahrzeugen und 28 Kameraden am Einsatzort.

Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen und einen Notarztwagen

Vorort, die Polizei war mit 2 Streifenwagen am Einsatzort.

