POL-NB: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in Jatznick (LK Vorpommern-Greifswald)

Ueckermünde (ots) –

Am 16.06.2019, gegen 14:30 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle der

Polizei zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen nach

einer Frontalkollision zwischen zwei PKW informiert.

Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der B 109 in Jatznick. Der

75-jährige Fahrer eines Gespannes aus PKW Mercedes und einem

Wohnwagen geriet aus Richtung Anklam kommend auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW KIA einer

41-jährigen Fahrerin.

In dem KIA befanden sich 3 Personen, welche sich leicht verletzten

und nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Klinikum Pasewalk

entlassen wurden. Der Fahrer des Mercedes erlitt ebenfalls leichte

Verletzungen, welche durch Rettungskräfte vor Ort versorgt wurden.

Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn wurde die B 109

für ca. 60 Minuten gesperrt.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 14.000 EUR. Die Ermittlungen zur

Unfallursache werden durch die Kriminalpolizei fortgeführt.

Im Auftrag

Stefan Neumann

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

