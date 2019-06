POL-OB: 80-jähriger Mofafahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt ins Krankenhaus

Oberhausen (ots) – Am Sonntag, 16.06.2019 um 16:32 Uhr befuhr der

80-jährige Mofafahrer die Straße Buchenweg in Richtung

Schmachtendorf. In Höhe der Hausnummer 21 parkte eine 48-jährige

Pkw-Führerin entgegengesetzt der Fahrtrichtung und wollte sich in den

fließenden Verkehr einfädeln. Hierbei übersah sie den Mofafahrer, so

dass dieser gegen die linke Seite des Pkw fuhr und sich hierbei

verletzte. Er wurde ins Krankenhaus verbracht, wo er stationär

verblieb. Das Mofa wurde mit seinem Einverständnis an Freunden

übergeben.

(ThHa)

