FW-MG: Einsatzreicher Sonntagvormittag

Mönchengladbach, 16.06.2019, 7:00 bis 13:00 Uhr, gesamtes Stadtgebiet (ots) –

Am Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach in der

ganzen Breite gefordert. Innerhalb kurzer Zeit fielen diverse

Einsätze für die Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr,

den Rettungsdienst und die Notärzte an. Diese Einsatzinensität war

für einen Sonntagvormittag eher ungewöhnlich. Herausragend waren ein

Treppensturz und ein Verkehrsunfall.

Der Treppensturz ereignete sich auf dem Reststrauch in

Odenkirchen. Nach Rückmeldung von der Einsatzstelle wurde aufgrund

des Verletzungsmusters der Patientin vorsorglich der

Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg und das

Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) der Feuer- und Rettungswache (FRW)

II (Holt) zur weiteren Unterstützung alarmiert. Die Patientin wurde

im Rettungswagen durch das Rettungsdienstpersonal präklinisch

behandelt. Der Rettungshubschrauber landete auf dem großflächigen

Areal der Einsatzstelle. Schlussendlich erfolgte der Transport der

Patientin bodengebunden mit dem Rettungswagen in eine städtische

Klinik.

Der Verkehrsunfall ereignete sich spektakulär auf der Einsatzfahrt

eines HLF der FRW III (Rheydt), als dieses sich mit Blaulicht und

Signalhorn einer Kreuzung im Bereich der Odenkirchener Straße

näherte. Zwei PKW stießen zusammen. Sofort wurde die adäquate

Patientenversorgung durch die Besatzung des HLF eingeleitet. Eine

PKW-Fahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

transportiert werden. Das HLF sicherte die verunfallten PKW und die

Einsatzstelle bis zur Übergabe an die Polizei ab. Der eigentliche

Einsatz des HLF wurde dann ohne die angeforderte technische Hilfe

abgewichkelt.

Zeitweise waren vormittags ein Großteil der verfügbaren Ressourcen

der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes wegen vieler

zeitgleicher Einsätze bei Reanimationen, Hilfeleistungen und

Intensiv-Transporten gebunden. Es erfolgte eine Unterstützung durch

Notarzteinsatzfahrzeuge aus Grevenbroich und Erkelenz.

Auch heute war die Feuerwehr erneut kurzzeitig an der

Einsatzstelle Alsstraße/Künkelstraße im Einsatz, um dort weitere

Glutnester zu bekämpfen. Außerdem benötigten die dort eingesetzten

Firmen kurzfristige technische Unterstützung.

Berichterstatter: Branddirektor Dirk Schattka

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 – Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Mönchengladbach | Publiziert durch presseportal.de.