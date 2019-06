POL-PIKIR: Motorradfahrer kollidiert mit Van

Staudernheim (ots) – Am Sonntag, 16.06.2019 gegen 14:35 Uhr kam es

zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L234 bei

Staudernheim. Hier befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer mit seinem

Krad die L234 von Staudernheim kommend in Richtung Oberstreit.

Aufgrund eines Fahrfehlers gerät er dann zu weit nach links und

kollidiert mit einem entgegenkommenden Van eines 60-jährigen Fahrers.

Aufgrund des Zusammenstoßes kommt der Kradfahrer zu Fall. Beim Sturz

verletzt sich der Motorradfahrer und muss in ein Krankenhaus gebracht

werden. Es handelt sich glücklicherweise nur um leichte Verletzungen

seiner Person, sodass keine Lebensgefahr besteht. Der Van und auch

das Motorrad werden durch den Verkehrsunfall ebenfalls beschädigt.

Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 5000 Euro belaufen. Aufgrund

auslaufender Betriebsstoffe musste die L234 für kurze Zeit wegen

Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

