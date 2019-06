POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) – Kißlegg-Zaisenhofen

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntagvormittag gegen 10.47 Uhr beabsichtigte ein 46-jähriger

Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel Zafira von der Raiffeisenstraße

auf die L 265 in Richtung Oberhorgen abzubiegen. Außer dem Fahrer

befanden sich eine 42-jährige weibliche, sowie zwei weitere Personen

(8 und 15 J.) im Fahrzeug. Eine zu diesem Zeitpunkt aus Richtung

Oberhorgen auf der L 265 kommende 19-jährige, Pkw Audi A3,

Fahrzeuglenkerin kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite des

Opel Zafira. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls umgeworfen

und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer musste durch die

Feuerwehr, welche mit 5 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war,

technisch geborgen werden. Alle 4 Insassen des Opel Zafira wurden

schwerverletzt mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in die

umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die 19-jährige Fahrerin des

Audi A 3 musste gleichfalls einer ärztlichen Behandlung zugeführt

werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht für keine(n)

Beteiligte(n) Lebensgefahr. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Die Unfallstelle wurde für Bergungsmaßnahmen mehrstündig gesperrt.

