POL-EL: Nordhorn – Vermisste Seniorin tot aufgefunden

Nordhorn (ots) – Am Sonntagmittag wurde im Wasser am Klukkerthafen

der Leichnam einer Frau gefunden. Mittlerweile ist klar, dass es sich

bei der Verstorbenen um eine seit Freitagmittag vermisste Seniorin

aus Nordhorn handelt. Den Ermittlern liegen keinerlei Hinweise auf

ein mögliches Fremdverschulden am Tode der Frau vor.

