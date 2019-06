POL-ME: POL-ME: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer, Langenfeld-1906084

Mettmann (ots) –

Am Samstag, 15.06.2019 erhielt die Polizei mittags mehrere

Hinweise auf einen Autofahrer, der in Langenfeld die Innenstadt in

auffälliger Fahrweise mit einem weißen Chevrolet befuhr. Mehrere

Zeugen gaben an, dass der Fahrer mit starken Schlangenlinien

unterwegs sei und mehrfach gegen den Gehweg gefahren sei. Der

Chevrolet konnte in der Talstr. angetroffen werden. Bei der

Überprüfung des 43-jährigen Fahrers wurde deutlicher Alkoholgeruch

festgestellt, ein Alkoholtest verlief positiv. Im Laufe der

Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 43-jährige kurz zuvor auf

dem Parkplatz eines Supermarktes ein geparktes Auto beschädigt hat

und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Gegen den

43-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, es wurde eine

Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

