KFV Bodenseekreis: Nach Unwetter: 150 Einsätze für die Feuerwehren im Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots) –

Nachdem am Samstagabend ab 21 Uhr eine Unwetterfront mit Sturmböen

und Starkregen über den Bodenseekreis gezogen ist, mussten die

Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis zu ca. 150 Einsätzen ausrücken.

Ein Brennpunkt war das Stadtgebiet und Hinterland von Überlingen, das

besonders schwer von Überflutungen betroffen war. Der Gleisbereich

des Bahnhofs in Überlingen stand meterhoch unter Wasser Vor

Kressbronn kam eine Segelyacht in Seenot, die Besatzung wurde von

Einsatzkräften gerettet. Im gesamten Kreisgebiet mussten Feuerwehren

ausrücken, um umgekippte Bäume von Strassen zu beseitigen und

Kellerräume leerzupumpen. Die Einsätze dauerten teilweise bis zum

Sonntagmittag an. Nach bisherigem Kenntnisstand gab es keine

Personenschäden. Der entstandene Sachschaden kann bis dato nicht

beziffert werden.

