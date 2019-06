LPI-EF: VW durch herabfallenden 200-Kilo-Ast beschädigt

Erfurt (ots) –

Was ein herabfallender Ast mit einem Auto anstellen kann, musste

unfreiwillig der Besitzer eines VW Golf in Erfurt lernen. Am

vergangenen Samstagnachmittag teilten gegen halb vier mehrere

Anwohner der Schlachthofstraße mit, dass in dem Bereich zwischen der

Stauffenbergallee und dem Steinplatz ein Ast auf ein Auto gefallen

sei und dieses beschädigt habe. Als die Beamten vor Ort eintrafen

staunten sie nicht schlecht. Bei dem Ast handelte es sich um einen

etwa fünf Meter langen und 200 Kilogramm schweren Ast einer Esche.

Dieser ist in einer Höhe von mehr als zwölf Metern abgebrochen und

auf den darunter parkenden VW Golf gefallen. Dieser wurde dabei stark

beschädigt.

Glück im Unglück hatte der Besitzer eines Skoda Octavia, welcher

vor dem Golf parkte. Dieser kam mit einigen Lackkratzern relativ

glimpflich davon. Fußgänger befanden sich glücklicherweise nicht in

der Nähe. Um gefahrlos notwendige Schnittarbeiten an dem Baum

durchführen zu können, mussten zwei Autos umgesetzt werden. Was den

Ast zum Abbrechen brachte, muss in der Folge durch die

Verantwortlichen der Stadt geklärt werden. Der Schaden am Pkw wird

auf mindestens 15.000,-EUR geschätzt. (MN)

