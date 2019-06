POL-OL: ++Einbruch in Bekleidungsgeschäft++

Oldenburg (ots) – ++Einbruch in Bekleidungsgeschäft++ In der Nacht

von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in ein

Bekleidungsgeschäft in der Oldenburger Straße in Rastede

eingebrochen. Dabei wurden ca. 350 Jeanshosen entwendet. Die Polizei

bittet um Hinweise bzgl. verdächtiger Personen oder Fahrzeuge unter

04403/927-115.

