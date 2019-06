LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots) – Am 14.06.2019 wurden mehrere Personen im Bereich

des Eichsfeld angerufen und mittels des sogenannten Enkeltricks wurde

versucht, hohe Geldbeträge zu erlangen. Die gesamte Bevölkerung wird

abermals vor dieser Betrugsmasche gewarnt.

In der Nacht vom 13.06.19 zum 14.06.19 wurden in den Bereichen

Heiligenstadt und Leinefelde aus mehreren LKW etwa 500L Diesel

entwendet.

Am Morgen des 15.06.2019 kam es bei einer Festlichkeit in

Leinefelde zu mehreren unsittlichen Handgreiflichkeiten eines

unbekannten Täters an zwei Frauen. In der weiteren Folge kam es auf

Grund der ursprünglichen Handlungen noch zu mehreren

Körperverletzungen.

Am Morgen des 15.06.2019 wurde in Wehnde ein 16-jähriger mit einem

Moped kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht

im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem wurden an

seinem Fahrzeug bauliche Veränderungen festgestellt, weshalb es

sichergestellt wurde.

Am 15.06.2019 wurde in Heuthen ein 18-jähriger Mopedfahrer durch

Anwohner festgehalten, da dieser nicht im Besitz einer erforderlichen

Fahrerlaubnis war. Zudem war an seinem Fahrzeug kein Kennzeichen

angebracht. In der weiteren Folge kam es noch zu gegenseitigen

Körperverletzungen. Insgesamt 5 Strafanzeigen wurden vor Ort

aufgenommen.

Wer Hinweise zu den genannten Taten geben kann, soll diese bitte

der PI Eichsfeld mitteilen.

