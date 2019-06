POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver mit anschließender Unfallflucht

Wittlich/Landscheid (ots) – Am Sonntag, 16. Juni 2019 kam es gegen

09:35 Uhr auf der L 60 zwischen Großlittgen und Landscheid am Ende

einer Rechtskurve zu einem rücksichtslosen Überholmanöver. Hierbei

wurde ein Geländewagen von einer weißen BMW Limousine links überholt.

Im Anschluss scherte der überholende PKW wieder so dicht vor dem

Fahrzeug ein, so dass es zu einer seitlichen Berührung beider

Fahrzeuge kam. Der Fahrer des überholten PKW machte noch eine

ausweichende Lenkbewegung nach rechts und konnte nur mit Mühe sein

Fahrzeug auf der Straße halten. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt

ohne anzuhalten fort. Es soll sich um einen BMW mit WIL-Zulassung

handeln. Der PKW müsste im Bereich der rechten Fahrzeugseiet im

hinteren Bereich Beschädigungen aufweisen. Sachdienliche Hinweise zu

einem möglichen Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Wittlich.

