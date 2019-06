POL-BOR: Velen – Überholten Wagen abgedrängt

Velen (ots) – Eine Leitplanke gestreift hat ein Autofahrer am

Samstag in Velen – an seinem Wagen entstand dabei ein Sachschaden in

Höhe von circa 4.000 Euro. Der Borkener war gegen 13.50 Uhr auf der

Coesfelder Straße in Richtung Gescher unterwegs. Nach seinen Angaben

habe ihn ein schwarzer Pkw mit Borkener Kennzeichen überholt und nach

rechts gegen die Leitplanke gedrängt. Die Polizei bittet um Hinweise

an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Borken | Publiziert durch presseportal.de.