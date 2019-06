FW-PL: OT-Stadtmitte. Feuerwehr rettet Person nach mutmaßlichem Sturz von Brücke aus Bachlauf. Rettungshubschrauber angefordert.

Plettenberg (ots) –

„Person im Wasser“ lautete heute am frühen Sonntagmorgen um 00.05

Uhr die Meldung für die Plettenberger Feuerwehr. Die Einsatzadresse

lag dabei in unmittelbarer Nähe zur Feuer- und Rettungswache. Der

Verunfallte selbst hatte per Handy die Feuer- und Rettungsleitstelle

des Märkischen Kreises darüber informiert, dass er in Nähe zur Wache

in den dortigen Elsebach gefallen sei und sich aus dieser Notlage

nicht selbst befreien könne. Mit Handlampen ausgerüstet, mussten die

Einsatzkräfte die genaue Unfallstelle erst einmal finden. Wenig

später fanden diese den Verunfallten etwa 80 Meter von der Hauptwache

entfernt in ca. 5 bis 6 Meter Tiefe unterhalb einer Brücke im

Uferbereich des dortigen Elsegewässers. Nachdem sich die

Einsatzkräfte mit tragbaren Leitern Zugang zu dem Mann verschafft

hatten, wurde mittels Drehleiter und einer speziellen

Schleifkorbtrage die Rettung vorbereitet. Aufgrund der möglichen

Fallhöhe von der Brücke und einer ersten Diagnostik der

Rettungskräfte, bestand zunächst der Verdacht auf schwerere

Verletzungen, weshalb ein Rettungshubschrauber für den Transport in

eine entsprechende Unfallklinik angefordert wurde. Mit Hilfe von

Drehleiter und Spezialtrage gelang es schließlich den Verletzten

schonend auf die Straße zu heben und von dort in den bereitstehenden

Rettungswagen. Nach notärztlicher Behandlung wurde der Verletzte

zunächst zum Plettenberger Krankenhaus und von da wenig später mit

dem dort gelandeten nachtflugtauglichen Rettungshubschrauber

Christoph Westfalen aus dem münsterländischen Greven in eine

Unfallklinik ins Ruhrgebiet geflogen. Nach jüngsten Informationen der

Feuerwehr, wurden bei den Untersuchungen in der Unfallklinik

glücklicherweise keine schwereren Verletzungen diagnostiziert. Zum

genauen Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen, die

Ermittlungen hierzu hat die Polizei aufgenommen. Im Einsatz befanden

sich die Einheiten Feuer- und Rettungswache, Stadtmitte und Ohle

sowie Kräfte der Polizei.

