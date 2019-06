POL-PDLU: Körperverletzung

Frankenthal (ots) – Am Samstag den 15.06.2019 gegen 18:30 Uhr

läuft der 15 jährige Geschädigte mit seinem gleichaltrigen Bekannten

die Beindersheimer Straße in Frankenthal entlang. Die beiden

unterhalten sich, als ein unbekannter Täter von hinten an die beiden

Jugendlichen herantritt und diese verbal provoziert. Unvermittelt

schlägt der unbekannte Täter mit der geballten Faust einen der beiden

Jugendlichen ins Gesicht. Durch diesen Gewaltakt zieht sich der

Geschädigte eine Verletzung in Form einer aufgeplatzten Lippe zu.

Anschließend flüchtete der Beschuldigte von der Örtlichkeit. Zu der

Motivation des Täters kann der Geschädigte keine Angaben machen. Wenn

Sie die Tat beobachtet haben, etwas mitbekommen oder sonstige

Hinweise bezüglich der Täteridentifizierung geben können, dann melden

Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei in Frankenthal unter der

Rufnummer 06233/313-0.

