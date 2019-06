POL-PDLU: Schlangeneinsatz

Maxdorf (ots) – Am 14.06.2019, gegen 14:40 Uhr, stellt eine

Hausbesitzerin vor ihrem Anwesen eine Schlange fest. Bei Eintreffen

der Polizeibeamten vor Ort versteckt sich die ca. 20 cm lange

heimische, ungiftige Ringelnatter unter der Fußmatte. Diese wird von

den eingesetzten Beamten eingefangen und an einem Weiher in die

Freiheit entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiwache Maxdorf

Telefon: 06237-934100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ludwigshafen | Publiziert durch presseportal.de.