POL-PDLU: Versuchte gefährliche Körperverletzung

Maxdorf (ots) – Am 14.06.2019, gegen 17:06 Uhr, pöbelt ein

deutlich alkoholisierter Mann an einer Haltestelle einen Passanten

mit seinem Kind an. Im weiteren Verlauf bedroht er den Passanten mit

einer Glasflasche. Durch das Eingreifen eines hinzukommenden Zeugen

kann Schlimmeres verhindert werden. Der Mann wird durch die

hinzugerufenen Polizeibeamten Ingewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiwache Maxdorf

Telefon: 06237-934100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ludwigshafen | Publiziert durch presseportal.de.