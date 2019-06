BPOLI-OG: Exhibitionistische Handlung am Bahnhof Offenburg/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots) – Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am

gestrigen Samstag Abend (15.06.19)am Bahnhof Offenburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge zeigte die 58-jährige Deutsche ihre

Brüste und belästigte Reisende am Bahngleis. Die Person konnte durch

eine Streife im abfahrbereiten Regionalzug nach Freiburg (RE 17083)

angestroffen und aus dem Zug genommen werden. Im weiteren verlauf

beleidigte sie die Beamten. Zudem trug sie ein aufgemaltes Hakenkreuz

auf der Stirn, dass sie sich im Beisein der Beamten von der Stirn

wischte. Die Bundespolizei Offenburg hat die Ermittlungen

aufgenommen. Wer Angaben zum Sachverhalt oder zur exhibitionistischen

Handlung bzw. Belästigung im Regionalzug machen kann wird gebeten,

sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in

Verbindung zu setzen.

