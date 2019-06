POL-MS: Unfall auf der Autobahn 43 bei Haltern – Richtungsfahrbahn gesperrt

Haltern/Münster (ots) –

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 43 bei Haltern am

frühen Samstagmorgen (15.6., 04:37 Uhr) musste die Fahrbahn in

Richtung Münster kurzfristig gesperrt werden, da Trümmerteile auf der

Fahrbahn lagen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 26-jährige Frau

aus Münster mit ihrem Audi auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung

Münster, als sie aus bisher unklarer Ursache mit einem vor ihr

fahrenden Renault aus Recklinghausen kollidierte. Nach dem

Zusammenstoß kam der Audi von der Fahrbahn ab und prallte gegen die

Leitplanke. Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten bei der

Unfallaufnahme sowohl in der Atemluft der 26-Jährigen, als auch in

der Atemluft der 53-jährigen Renault-Fahrerin Alkoholgeruch fest. Die

beiden Frauen mussten eine Blutprobe und die Führerscheine abgeben.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Ermittlungen

dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 – 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Münster | Publiziert durch presseportal.de.