POL-PDMY: PI Bad Neuenahr-Ahrweiler Wochenende 14-16.6.2019

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) –

In der Nacht zum 15.6.2019 kam es im Dienstgebiet zu einem Fall

von häuslicher Gewalt. Der Vorfall ereignete sich in Ahrweiler. Dort

war ein Paar, dass sich derzeit eine Wohnung teilt, in Streit

geraten. Dabei schlug der 28jähreig Mann auf seine 30jährige

Partnerin ein, sodass diese Verletzungen am Kopf und an den Knien

erlitt. Die Frau musste mit dem Rettungsdienst in das hiesige

Krankenhaus verbracht werden.

Am 15.6.2019, 04:50 Uhr ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in

einem Schmuckgeschäft in der Ahrhutstraße. Dort hatten bisher

unbekannte Täter einen Absperrpoller benutzt, um die

Schaufensterscheibe einzuschlagen. Durch die entstandene Öffnung

konnten sie in die Auslage greifen und Schmuck in bisher unbekannter

Menge entwenden.

