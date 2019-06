POL-PDNW: Bei Streifenfahrt „Tuningauto“ entdeckt

Neustadt/Weinstraße (ots) –

Am gestrigen Morgen gegen 09:15 Uhr wurde eine

Streifenwagenbesatzung auf einen PKW aufmerksam. An der Eselshaut war

dieses Auto am Straßenrand abgeparkt. Die Polizisten stellten auf den

ersten Blick fest, dass an diesem Fahrzeug Veränderungen vorgenommen

wurden. Der obere Teil des Hinterreifens war gar nicht mehr zu sehen,

lediglich die Felge. Das Fahrwerk war in jedem Fall zu tief, da

bereits Beschädigungen am Reifen zu erkennen waren. Die Konsequenz

war das Erlöschen der Betriebserlaubnis. Gegen den 41-jährigen

Fahrzeughalter wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, die

Kennzeichen wurden sichergestellt.

