POL-PDNW: Zwei Unfälle mit Personenschaden – Verletzter Rad-, sowie Rollerfahrer die Konsequenz

Am frühen Mittag des gestrigen Samstags kam es gegen 12:25 Uhr in

der Freiheitstraße zu einer Kollision. Ein 59-jähriger Radfahrer

befuhr die Straße vom Hambacher Schloss aus kommend. Beim Ausparken

des am rechten Fahrbahnrand geparkten PKWs, übersah dessen Fahrer den

von hinten kommenden Radfahrer. Der 59 Jährige kam zu Fall,

verletzte sich leicht am Kopf und klagte über Schmerzen in der

Schulter. Zur medizinischen Versorgung wurde dieser in ein

Krankenhaus gebracht. Am Nachmittag gegen 17:00 Uhr war ein

verletzter Rollerfahrer die Folge eines Zusammenstoßes zwischen PKW

und Zweirad. Beim Einfahren in den Kreisel

Nachtweide/Louis-Escande-Straße wurde der sich bereits im

Kreisverkehr befindliche Rollerfahrer durch die 51-jährige

PKW-Fahrerin übersehen. Der 16-jährige Neustadter verletzte sich

hierbei leicht am Knie, das Zweirad war nicht mehr fahrbereit.

