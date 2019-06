POL-ME: Fahndung erfolgreich nach Kleinkraftraddiebstahl – Velbert – 1906080

Mettmann (ots) –

Am späten Samstagabend des 15.06.2019, gegen 23.15 Uhr bemerkte

ein 24-jähriger Velberter, dass sein kurz zuvor an der Wohnanschrift

auf der Dürerstraße abgestellte Kleinkraftrad entwendet wurde. Noch

während der Anzeigenaufnahme in der Polizeiwache an der

Heiligenhauser Straße bemerkte eine 20-jährige Velberterin zwei

Jugendliche im Bereich der Poststraße, die ein Kleinkraftrad schoben

und sich immer wieder auffällig umschauten. Durch die verständigte

Polizei konnte an der Ecke Günther-Weisenborn-Straße/Parkstraße eine

verdächtige Person angetroffen werden, auf die die

Personenbeschreibung passte. In der Nähe des 17-jährigen Velberters

konnte das zuvor an der Dürerstraße entwendete Kleinkraftrad

versteckt aufgefunden werden. Der junge Mann räumte im Verlauf der

Überprüfung eine Tatbeteiligung ein. Die Ermittlungen führten zum

dringenden Tatverdacht gegen einen weiteren 17-jährigen jungen Mann

aus Gelsenkirchen. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Kraftfahrzeugdiebstahl. Das Kleinkraftrad konnte noch in der Nacht an

den Besitzer wieder ausgehändigt werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.