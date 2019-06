LPI-SHL: Hund im Fahrzeug

Bad Liebenstein (ots) – esorgte Bürger informierten am Samstag,

den 15.06.19, gegen 16:15 Uhr die Polizei, da sie lautes Winseln

eines Hundes aus einem Wohnwagen hörte. Da die Beamten vor Ort nicht

einschätzen konnten, wie warm es in dem Wohnwagen tatsächlich ist,

wurde versucht der Fahrzeughalter ausfindig zu machen. Dieser konnte

im Rahmen einer Rennsportveranstaltung ermittelt werden. Der Hund

wurde durch den Fahrzeughalter ins Freie gebracht. Eine Lebensgefahr

für das Tier bestand nach Aussage der Beamten nicht. Die Polizei

weist die Bürger noch mal darauf hin, bei den jetzigen heißen

Temperaturen, keine Kinder oder Tiere im Fahrzeug zu lassen. Die

Innentemperatur steigt rasant an, sodass es zu lebensgefährlichen

Situationen kommen kann.

