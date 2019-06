LPI-J: Zusammenstoß mit Dachs endet im angrenzenden Feld

Eisenberg (ots) – Glück im Unglück hatte ein 26-jähriger

Quadfahrer Samstagabend in Schkölen. In der Naumburger Straße verfing

sich ein Dachs in seinem Vorderrad. Das Quad kam fortfolgend von der

Straße ab. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Das Tier verendete

noch am Unfallort.

