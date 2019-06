POL-HX: PKW gegen Hauswand geprallt Bad Driburg – Neuenheerse, Klusstraße, Sonntag, 16.06.2019, 03.31 Uhr

Bad Driburg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen wurden die Anwohner am

Kreisverkehr in Neuenheerse durch einen lauten Knall aus dem Schlaf

gerissen. Ein 20 jähriger war mit seinem BMW von Bad Driburg kommend

im Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Hauswand

eines angrenzenden Wohnhauses geprallt nachdem er teilweise über eine

Verkehrsinsel gefahren war. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt

und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr aus Neuenheerse

und Bad Driburg war mit 36 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Helfer hatten

es nicht leicht, den Fahrer aus seinem PKW zu befreien da dieser

senkrecht an der Hauswand angelehnt war. An dem Fahrzeug und dem Haus

entstand erheblicher Sachschaden. Der BMW Fahrer aus Bad Driburg

musste eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht besteht, dass er unter

Alkoholeinfluss unterwegs war. Me.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit –

Bismarckstraße 18

37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Höxter | Publiziert durch presseportal.de.