POL-HX: Zigarettenautomaten aufgebrochen Warburg – Scherfede / Bad Driburg, Nacht zu Sonntag

Warburg / Bad Driburg (ots) – Um 01.00 Uhr wurde in Scherfede in

der Briloner Straße ein Zigarettenautomat durch eine Explosion

zerstört und das Bargeld aus dem Automaten entwendet. Im Sulburgring

in Bad Driburg wurde ebenfalls ein Zigarettenautomat auf diese Weise

aufgebrochen, dies geschah um 02.17 Uhr am frühen Sonntagmorgen. Wer

Hinweise auf den oder die Täter geben kann meldet sich bitte bei der

Polizei in Warburg, Tel.: 05641-78800 bzw. Bad Driburg, Tel.:

05253-98700

Me.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit –

Bismarckstraße 18

37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Höxter | Publiziert durch presseportal.de.