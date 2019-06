POL-ME: Zwei Motorräder aus Garage entwendet – Monheim – 1906079

Mettmann (ots) –

Im Zeitraum von Donnerstag, 13.06.2019 bis Freitag, 14.06.2019

wurden aus einer Tiefgarage an der Wilhelm-Leuschner-Straße zwei

Motorräder entwendet. Die Besitzer, zwei Brüder aus Monheim, 59 und

62 Jahre alt, hatten ihre Motorräder, eine graue BMW R 1200 R und

eine schwarze BMW R 1200 GS, in der Sammelgarage in einer Gitterbox

abgestellt und zusätzlich mit einem Vorhänge-, sowie einem

Bügelschloss gegen Diebstahl gesichert. Der oder die Täter brachen

die Gitterboxen auf und entwendeten die beiden Kräder im Gesamtwert

von ca. 25.000 Euro samt Sicherungsschlösser. Die Fahrzeuge wurden

zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei in

Mettmann übernahm die weitere Bearbeitung. Sachdienliche Hinweise auf

den oder die Täter bzw. den Verbleib der Kräder werden erbeten an die

Polizei in Monheim unter Tel.: 02104-982-6350 oder jede andere

Polizeidienststelle.

