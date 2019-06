KFV-CW: Großbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen in Ebhausen-Wenden. Keine verletzten Personen. Sachschaden rund 250.000 Euro

Ebhausen (Kreis Calw) (ots) –

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ebhauser Ortsteil Wenden

im Weiherweg entstand am frühen Sonntagmorgen ein erheblicher

Sachschaden. Ersten vorsichtigen Schätzungen nach beläuft sich der

Sachschaden auf rund 250.000 Euro. Menschen oder Tiere kamen nicht zu

Schaden.

Die Feuerwehr Ebhausen wurde um 23.57Uhr mit allen Abteilungen zu

einem Großbrand in Wenden alarmiert. Beim Eintreffen der ersten

Feuerwehrkräfte stand eine rund 30×18 Meter große landwirtschaftliche

Maschinenhalle im Vollbrand. In der Halle waren landwirtschaftliche

Fahrzeuge, Geräte sowie Stroh- und Heuballen bis unter das Dach

gelagert. Neben der in Brand geratenen Halle befand sich ein

Kälberstand in dem elf Kälber untergestellt waren. Diese Kälber

konnten von der Feuerwehr schnell gerettet werden, so dass sie keinen

Schaden nahmen.

Gegenüber der brennenden Halle war in rund 15 Meter Entfernung ein

Kuhstall. “ Dank des schnellen Eingreifen der Ebhauser Feuerwehr die

eine massive Riegelstellung stellte, konnte ein Übergreifen der

Flammen auf den Stall verhindert werden und die Tiere nahmen

ebenfalls keinen Schaden“ berichtete Hans-Hermann Ungericht,

Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Ebhausen.

In der Folge wurde ein schwerer Radlader zur Einsatzstelle

beordert der damit begann die Stroh- und Heuballen auseinander zu

ziehen um an die Glutnester zu gelangen und diese abzulöschen. Nur so

wird ein erneutes Wiederaufflammen verhindert. Diese Arbeiten werden

sich bis in den Vormittag hineinziehen.

Die Feuerwehren Ebhausen, Altensteig, Nagold und Calw waren mit

einem Großaufgebot vor Ort. Ebenso eilte der stellvertretende

Kreisbrandmeister Volker Renz zur Einsatzstelle und unterstützte die

Einsatzleitung.

Die Feuerwehren waren insgesamt mit 113 Kräften und 16 Fahrzeugen

im Einsatz. Der Rettungsdienst mit einem RTW und zwei Kräften. Die

DRK-Bereitschaft Ebhausen / Rohrdorf mit zwei Fahrzeugen und sechs

Kräften und die Polizei mit einem Fahrzeug und zwei Beamten vor Ort.

