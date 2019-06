POL-WHV: Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland im Einsatz beim Tag der Niedersachsen – Fazit des zweiten Veranstaltungstages

Wilhelmshaven (ots) –

Aus Sicht der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland verlief auch

der zweite Veranstaltungstag durchweg ruhig und friedlich. Gerade im

Zeitraum von 20.00 Uhr bis Mitternacht war das Veranstaltungsgelände

insbesondere im Bereich der Bühnen sehr gut besucht.

Gegen 18:57 Uhr erfolgte eine Anzeigenerstattung wegen einer

Sachbeschädigung an der Scheibe eines Tauchcontainers, der sich in

der Weserstraße an der Rückseite der dortigen Sporthalle am

Gotthilf-Hagen Platz befindet. Die Polizei bittet Zeugen,

sachdienliche Hinweise an die Polizei in Wilhelmshaven unter der

Rufnummer 04421/942-0 mitzuteilen.

Weitere Anzeigen wurden der Polizei für das Veranstaltungsgelände

nicht gemeldet.

Für den dritten Veranstaltungstag, der wie die ersten beiden Tage

weiterhin über den Twitter-Account der Polizeiinspektion begleitet

wird, erhofft sich die Polizei weiterhin einen friedlichen Verlauf.

Neben den Beamten, die für die Sicherheit auf dem

Veranstaltungsgelände sorgen, steht auf der Blaulichtmeile das

Präventionsteam als Ansprechpartner zur Verfügung. An den ersten

beiden Tagen fanden sich bereits zahlreiche interessierte

Besucherinnen und Besucher auf der Blaulichtmeile ein, so dass sich

die Beamten auch am dritten Tag auf zahlreiche Gespräche freuen.

Der Twitter-Account der Polizeiinspektion ist zu erreichen über

Tweets by Polizei_WHV_FRI

Der Account dient weder der Anzeigen- noch der Hinweisaufnahme dient

und es erfolgt keine 24/7 Betreuung!

