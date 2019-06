POL-PDTR: Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Schweicher Schwimmbades

Schweich (ots) – Am Freitag, dem 14.06.2019, gegen 22:00 Uhr, kam

es auf dem Parkplatz des Schwimmbads in Schweich zu einer

körperlichen Auseinandersetzung. Hierdurch erlitt ein Jugendlicher

eine leichte Verletzung. Aktuell laufen die polizeilichen

Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen

können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich (Tel.:

06502/91570) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Trier | Publiziert durch presseportal.de.