POL-HAM: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots) – Am Samstag, gegen 12.45 Uhr, wurden eine

15-Jährige und ihre 5-jährige Schwester bei einem Verkehrsunfall auf

dem Hellweg leicht verletzt. Die beiden Mädchen waren mit ihrer

44-jährigen Mutter und einer weiteren 7-jährigen Schwester in einem

VW Touran unterwegs. Die Mutter fuhr das Fahrzeug und kam in einer

Kurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals

und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Alle Fahrzeuginsassen

wurden vorsorglich mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die

15- und 5-Jährige wurden nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. Das Auto war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden

beträgt etwa 5000 Euro. (as)

