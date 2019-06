FW-EN: Wetter – Zwei Einsätze innerhalb einer halben Stunde am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots) –

Die Löschgruppe Grundschöttel wurde durch einen aufmerksamen

Anwohner am Samstag, 15.06.19 um 18:42 Uhr zu einer Rauchentwicklung

in einem Kabelkanal im Keller in der Von-der-Recke-Straße alarmiert.

Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte schnell Entwarnung gegeben

werden. Es handelte sich um einen Kabelbrand in einer

Leuchtstofflampe. Der komplette Bereich wurde vorsorglich noch mit

der Wärmebildkamera kontrolliert. Nachdem der Keller belüftet wurde,

konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden.

Parallel zu dem vorgenannten Einsatz wurde der Löschzug Alt-Wetter

um 19:09 Uhr zu einer Hubschrauberlandung in der

Gustav-Vorsteher-Straße alarmiert. Hier wurde durch den Einsatzleiter

der Seeplatz als Landeplatz vorgeschlagen. Mit Unterstützung der DLRG

wurde dieser von Hindernissen (Tische + Stühle) befreit und der

angrenzende Spielplatz geräumt. Erfreulicherweise unterstützen

Passanten die Massnahmen der Feuerwehr und halfen bei dem zur Seite

räumen der Gegenstände, sodass der Hubschrauber aus Dortmund ohne

Komplikationen landen und der Notarzt in das

Mannschaftstransportfahrzeug umsteigen konnte, welches diesen zum

kleinen Patienten brachte. Die Einsatzstelle war dann allerdings doch

etwas weiter entfernt. Der Patient benötige nämlich Hilfe in der

Ziegelstraße. Da sich die Einsatzstelle nun nicht mehr in Alt-Wetter

befand sondern im Löschbezirk Grundschöttel verlegte auch der

Hubschrauber, mit Feuerwehrbegleitung in der Luft, den Standort auf

eine Wiese in der Nähe. Nachdem der Patient behandelt worden war,

wurde dieser mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Wuppertal

geflogen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz

konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Durch den Besitzer der Gaststätte am Harkortsee wurden die

Einsatzkräfte während des Einsatzes noch mit Kaltgetränken versorgt.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung „Feuerwehr

Wetter (Ruhr)“ verwendet werden.

