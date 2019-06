POL-PDMT: Diebstahl aus PKW

Hachenburg (ots) – Am Samstag, den 15.06.2019, kam es zwischen

15:30 Uhr und 16:10 Uhr zu einem Diebstahl aus einem PKW. Das

Fahrzeug war auf dem Parkplatz am Ruhewald an der L 288 zwischen

Hachenburg und Alpenrod abgestellt. Am Fahrzeug wurde die Scheibe der

Beifahrertür eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Fußraum

entnommen. Anschließend flüchteten der/die unbekannten Täter in

unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise werden an die PI Hachenburg erbeten, Tel.: 02662

95580

