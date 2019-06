POL-ME: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen -Wülfrath- 1906078

Mettmann (ots) –

Am 15.06.2019, gegen 15.00 Uhr, kam es in Wülfrath auf der

Düsseler Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten

Personen. Ein 53- jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem VW Caddy die

Düsseler Straße in Fahrtrichtung Lindenstraße. Ebenfalls im Fahrzeug

saß sein 57-jähriger Mitfahrer aus Mettmann. Aus bislang noch

ungeklärter Ursache kam der PKW von der Fahrbahn ab und prallte

gegen einen Baum. Hierbei wurden beide Fahrzeuginsassen verletzt. Sie

wurden mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo sie zur

stationären Behandlung verbleiben mussten. Die Straße wurde für die

Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der VW Caddy war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand

Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

