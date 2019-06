POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Lindenberg (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Demmin (ots) –

Am 15.06.2019, gegen 18:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über den

Brand eines Hauses in 17111 Lindenberg informiert.

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein freistehendes

Einfamilienhaus. Zeugen beobachteten, dass ein Blitz im Dachbereich

einschlug. Aus einem anfänglichen Brand im Dachbereich entwickelte

sich ein Vollbrand. Das Haus ist unbewohnbar, es kamen keine Personen

zu Schaden.

Es kamen 90 Kameraden umliegender Freiwilliger Feuerwehren

(Lindenberg, Altentreptow, Stavenhagen, Sarow, Kentzlin, Pribbenow,

Sommersdorf, Pentz-Gnevezow) zum Einsatz.

Mit Stand 23:15 Uhr dauern die Löscharbeiten noch an.

Im Auftrag

Stefan Neumann

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Neubrandenburg | Publiziert durch presseportal.de.