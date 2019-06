POL-NI: Unfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Uchte (ots) –

(det) Am 15.06.2019, gegen 19:45 Uhr, befährt ein 16-Jähriger

Fahrradfahrer aus Uchte die in der Uchter Feldmark befindliche

Verbindungsstraße zwischen „Höfen“ und „Hammer Kirchweg“ in

Fahrtrichtung Uchte. In diesem Zusammenhang kommt ihm ein schwarzer

Pkw mit Nienburger Kennzeichen entgegen, dessen Geschwindigkeit vom

Fahrradfahrer als stark überhöht wahrgenommen wird. Zudem wird durch

den Kraftfahrzeugführer vermutlich das Rechtsfahrgebot missachtet.

Durch die unangepasste Fahrweise des Kraftfahrzeugführers wird der

Fahrradfahrer dazu veranlasst, nach rechts in den Fahrbahnseitenraum

auszuweichen. Hierbei verliert letzterer die Kontrolle über sein

Fahrrad, stürzt und erleidet dadurch mehrere Knochenbrüche. Der

Fahrradfahrer wird anschließend durch einen Rettungswagen in ein

Krankenhaus verbracht. Währenddessen setzt der Pkw-Führer seine Fahrt

davon unbeirrt fort, ohne sich um den gestürzten Fahrradfahrer zu

kümmern oder Feststellungen zu seiner Person, beziehungsweise Art der

Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Personen, welche Angaben zum

unfallbeteiligten Kraftfahrzeug machen können, werden gebeten mit der

Polizei in Kontakt zu treten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg | Publiziert durch presseportal.de.